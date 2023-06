Piše: Andrej Žitnik (Nova24TV.si) “Tip je vpil name, ubil da me bo, ko sem se mu približal, je naredil gesto, kot da bi potegnil pištolo. Ko sem ga odrinil je vpil :snemaj, snemaj, rekel je da me bo.. Poklical sem policijo in prijavil…” Tako je vodja upokojenskega gibanja opisal incident, v katerem ga obtožujejo napada na “gorenjskega podjetnika.” Po izjemno odmevnem sredinem shodu upokojencev, k ...