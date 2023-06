Škof Saje pod Krenom: Sprava je osebno dejanje in je ni mogoče zapovedati z ukazom Radio Ognjišče Ob grobišču pobitih domobrancev in drugih žrtev revolucionarnega nasilja pri breznu pod Krenom v Kočevskem rogu je bila dopoldne spominska slovesnost s sveto mašo. Daroval jo je predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. Škof Saje je v pridigi dejal, da je sprava osebno dejanje in je ni mogoče zapovedati z ukazom. »Zanjo se je treba odločiti in si vz...

