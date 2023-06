Zastoji na zahodni ljubljanski obvoznici ter gorenjski in štajerski avtocesti SiOL.net Na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Kozarjam in na primorski avtocesti proti Vrhniki ter od Viča proti Vrhniki nastajajo prometni zastoji. Gneča je tudi pred delovnima zaporama na gorenjski in štajerski avtocesti, poroča prometno-informacijski center. Zaradi prometne nesreče je pri Blanci zaprta cesta med Celjem in Krškim.

