Papež odhaja v Moldavijo Radio Ognjišče Sveti sedež je sporočil, da bo papež Frančišek na povabilo predsednika Mongolije in tamkajšnjih cerkvenih oblasti opravil apostolsko potovanje v Mongoliji od 31. avgusta do 4. septembra 2023. Program in dodatne podrobnosti bodo objavljeni v prihodnjih tednih.



Sorodno