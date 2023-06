Ob breznu po vojni pobitih pod Krenom v Kočevskem rogu je danes potekala spominska slovesnost z mašo. Mašo je vodil predsednik SŠK in novomeški škof Andrej Saje. V nagovoru je izpostavil nujnost sprave in poprave krivic ter izpostavil, da je “prihodnost pogojena z odpovedjo maščevanju ter z iskanjem resnice in pravičnosti za vse”. Bivši predsednik Borut Pahor in predsednik SDS Janez Janša sta pole ...