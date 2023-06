V Codroipu je danes popoldne prišlo do prometne nesreče, v kateri se je poškodoval 60-letni kolesar. Iz še nepojasnjenih razlogov se je 60-letni kolesar zaletel v avtomobil in padel s kolesa. Po klicu na enotno številko za klic v sili 112, so na kraj nesreče poslali reševalno vozilo in helikopter. Zdravstveniki so oskrbeli kolesarja, ki je za nekaj časa izgubil zavest, nato so ga z reževalnim vozil ...