Rdeči križ: Slovenija je na tem področju samozadostna SiOL.net "Vsak dan potrebujemo v Sloveniji 350 do 400 krvodajalcev in zaradi vseh, ki darujejo kri, Slovenija sodi med tiste države, ki so samozadostne s krvjo. Kri naših krvodajalcev je pregledana, varna in takoj namenjena uporabi," je povedala Vesna Mikuž, predsednica Rdečega križa Slovenije. V Veržeju se je danes zbralo dobrih 700 slovenskih krvodajalcev. Na tradicionalnem srečanju so proslavili 70 let krvodajalstva v Sloveniji.

