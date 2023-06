Jože Biščak na srečanju podpornikov Nove24TV in Demokracije: »Slovenija pod to vlado ni kraj, kjer sem si želel biti« Demokracija Piše: Janja Strah »Nova24TV in revija Demokracija sta le majhna kamenčka v mozaiku, ki poskušata dati svoj delež za svobodo in demokracijo. Najbolj pomembni ste pa vi, prav vsak posameznik izmed vas. Brez vas jaz danes ne bi stal na tej dolenjski zemlji. In vi veste, zakaj ste tukaj. Ker verjamete v svoja prepričanja, ker imate zdravo pamet, ker ste domoljubi, ker nasprotujete levičarskim norostim ...

Sorodno



Omenjeni Maribor

ustavno sodišče

Večer Najbolj brano Osebe dneva Luka Mesec

Borut Pahor

Janez Janša

Primož Roglič

Robert Golob