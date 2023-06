V Vrtojbi imajo dovolj smradu, hrupa in prahu 24ur.com Civilna iniciativa Vrtojba je pripravila miren protestni shod, s katerim so opozorili na onesnaževanje in nesprejemljivo bližino asfaltne baze. Nekdanja gramoznica je za okolje moteča zaradi smradu, hrupa in prahu, kar moti tako prebivalce Vrtojbe kot tudi Štandreža na italijanski strani državne meje. Zato si želijo njenega zaprtja.

