Prihaja polna luna, ki nastopi v nedeljo, 4. junija ob 05.42 uri.

“Prihaja na pomoč, da nas pomiri po transformativnih in morda celo prelomnih življenjskih dogodkov, ki so se zgodili v sezoni mrkov konec aprila in maja,” zapišejo na sensa.metropolitan.si. Vpliv lune ponuja ravno pravo mero ravnovesja in stabilnosti, pomešane z igro, avanturo in zabavo. Prej omenjen portal navede: “Energijo te pol ...