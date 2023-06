Poredni deček, na katerega se še vedno lepijo škandali Sportal Mario. Super Mario. Poredni deček nogometa, a svojčas tudi vrhunski, še kako vrhunski igralec. Vseeno pa preveč muhast, samosvoj, nepredvidljiv. In težko vodljiv. Trenerji so drug za drugim obupavali, ko so skušali brzdati temnopoltega italijanskega upornika. Niso ga mogli ukrotiti, najkrajšo pa pri tem ni potegnil le sam napadalec, ki je iz leta v leto tonil v brezno povprečnosti in nosil drese v...