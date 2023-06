Zlata zadnja tretjina za prvi korak do Stanleyjevega pokala #video SiOL.net V noči na nedeljo se je onstran Atlantika začelo zadnje dejanje klubske sezone v najmočnejši hokejski ligi. V velikem finalu lige NHL se za Stanleyjev pokal merita moštvi Vegas Golden Knights in Florida Panthers. Prvo tekmo so s 5:2 dovili hokejisti iz Las Vegasa, ki so s tremi goli tekmo odločili v zadnji tretjini.

