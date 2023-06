Danes bo dopoldne deloma sončno in večinoma suho, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 15 do 21, na Goriškem in ob morju do 23 stopinj Celzija. V torek in sredo se bo nadalj ...