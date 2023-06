Hiša za otroke v letu dni obravnavala 26 otrok, žrtev spolnih zlorab 24ur.com Obeležujemo mednarodni dan otrok, žrtev nasilja. Mineva pa tudi leto dni, odkar je v Sloveniji zaživela Hiša za otroke – otrokom prijazno varno okolje, ki pod eno streho združuje več služb za obravnavo žrtev kaznivih dejanj na usklajen in učinkovit način. Zaenkrat sprejemajo le otroke, ki so žrtve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, do danes so jih obravnavali 26. Ti se po besedah direkt...

