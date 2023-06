Mesec se hvali: Levica je zgodba o uspehu Reporter Levica je kljub vzponom in padcem po desetih letih zgodba o uspehu, je na kongresu dejal koordinator Luka Mesec. Stranko čaka premislek o prihodnosti, a je prepričan, da so šele na začetku, če bodo znali hoditi skupaj in se ne bodo bali še neprehojenih po

Sorodno