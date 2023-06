Danes bo premiera plesne predstave TO THE MOON AND BACK / DO LUNE IN NAZAJ / Borderless Triptych / Brezmejni triptih. Ob 20. uri jo bodo uprizorili na velikem odru SNG Nova Gorica. Predstavo, ki nastaja v produkciji MN Produkcije in GO! 2025 in v sodelovanju s SNG Nova Gorica, bodo ponovili jutri, 5. junija. Brezmejni triptih so tri zgodbe treh koreografov, poleg Michala Rynije in Nastje Bremec Ry ...