Kaj Alenka Bratušek in Matjaž Han pozabljata, ko delata novo Adrio Svet 24 Alenka Bratušek in Matjaž Han sta iz predala potegnila idejo, s katero se je pred štirimi leti ukvarjal že Zdravko Počivalšek. Kaj so mu takrat povedali tuji svetovalci?





Sorodno