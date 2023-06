Judoistka Maruša Štangar že drugič zapored zlata na tekmovanju Grand Prix Demokracija Piše: C. R. Judoistka Maruša Štangar je po zmagi na tekmovanju Grand Prix Avstrije v Linzu prejšnji teden zmagala še na Grand Prixu Tadžikistana v Dušanbeju. V petek je v velikem finalu premagala Rusinjo Sabino Giliazovo, bronasto z EP 2021. Na tekmovanju se je pomerilo 315 judoistk in judoistov iz 40 držav sveta. Svoje dvoboje v kategoriji do 48 kilogramov je Maruša Štangar v Tadžikistanu otvoril ...

