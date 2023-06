Vlomil v bencinski servis in lastnika oškodoval za več deset tisoč evrov SiOL.net V Ormožu je neznanec vlomil v bencinski servis in ukradel več tobačnih izdelkov. Dogodek obravnavajo ormoški policisti, po nestrokovni oceni pa je neznanec lastnika oškodoval za 30 tisoč evrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

