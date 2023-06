Na tekmi argentinskega državnega prvenstva med moštvoma River Plate in Defensa y Justicia na stadionu Monumental v Buenos Airesu je navijač omahnil s tribune in na kraju nesreče umrl, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tekmo so v 27. minuti pri izidu 0:0 prekinili.



