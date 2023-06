V Straži je bil včeraj praznik vina in salam v pravem pomenu besede. Domača občina, Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis, Zveza društev salamarjev Slovenije ter straška vinogradniško in turistično društvo so pripravili 5. srečanje vinogradnikov in vinarjev ter 27. finale slovenske salamiade, ob tem pa so obeležili še 30-letnico domačega vinogradniškega društva. Šampion ocenje ...