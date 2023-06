Na 11. mednarodni vojaški vaji Jadranski udar 2023 (Adriatic strike), ki se je začela v ponedeljek, poteka pa vse do 9. junija, poleg slovenske vojske sodeluje približno 800 udeležencev iz 29 zavezniških in partnerskih držav. Ob podpori vojaškega letalstva bo potekalo tudi usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev, ki so imeli pomembno vlogo pri gašenju požarov na Krasu. preberite več » ...