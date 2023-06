Po nedavni obsodbi štirih skrajno levih aktivistov se je v soboto na ulicah Leipziga v znak solidarnosti z aktivisti, ki so jih obsodili na zaporne kazni, zbralo več kot tisoč protestnikov. Med protesti je bilo po navedbah policije ranjenih več policistov, nekaj protestnikov pa so aretirali zaradi kršenja javnega reda in miru. Politika nemške levice se je ostro odzvala na ravnanje policije.