V Leipzigu spopad med policijo in levičarskimi protestniki RTV Slovenija V Leipzigu na vzhodu Nemčije so se policija in protestniki v soboto zvečer znova spopadli, potem ko se je več kot 1000 ljudi zbralo v znak protesta proti prepovedi levičarskih demonstracij. Do nemirov prihaja po obsodbi štirih skrajno levih aktivistov.

