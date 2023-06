Mivka, blato in dež, Pancar osvojil le peščico točk SiOL.net V Kegumsu v Latviji je osmo veliko nagrado v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu dobil Jeffrey Herlings, kar je njegova sedma zmaga na tem prizorišču in že 103. na dirkah svetovnega prvenstva. Najboljši je bil v obeh vožnjah razreda MXGP. Jorge Prado z drugim mestom ostaja vodilni v prvenstvu. Slovenski motokrosist Jan Pancar je bil v razredu MX2 v zelo zahtevnih pogojih (mivka, blato in dež) v prvi vožnji 13., v drugi pa 18. Prvič je zmagal Kay de Wolf.

