Verstappen v Barceloni brez težav do 40. zmage v karieri Dnevnik Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Barceloni. Svetovni prvak in vodilni v sezoni je dosegel jubilejno 40. zmago v karieri, premagal je nekdanjega prvaka Britanca Lewisa Hamiltona (Mercedes) in...

Sorodno