Za začetek najboljši Rogličev klubski znanec SiOL.net V Chambon-sur-Lacu se je začela kolesarska dirke svetovne serije po Dofineji. Prvo, 158 kilometrov dolgo etapo je dobil kolesar ekipe Jumbo-Visma Christophe Laporte, ki je imel v sprintu več moči od Italijana Mattea Trentina, tretje mesto pa je zasedel Belgijec Rune Herregodts, ki je bil pred podvigom kariere. Bil je namreč zadnji preostali član ubežne skupine, ni in ni se hotel predati, njegove sanje pa so končale kakšnih deset metrov pred ciljem, ko sta ga prehitela moštvena kolega slovenskih asov Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja.

