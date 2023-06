V živo: mladi Slovenec brani v vročem Neaplju SiOL.net V italijanski serie A se igra zadnji, 38. krog. Prvak Napoli pravkar gosti Sampdorio, ki se poslavlja od elite. Za goste iz Genove brani mladi slovenski čuvaj mreže Martin Turk. Inter Milan je s Samirjem Handanovićem (branil je do 65. minute, nato ga je zamenjal nekdanji vratar Gorice Alex Cordaz) v soboto v gosteh ugnal Torino z 1:0 Milančani so še upali na končno drugo mesto, a so se morali po zmagi Lazia nad Empolijem sprijazniti s tretjim.

