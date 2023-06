Rokometašice iz Kristiansanda še naprej kraljice Evrope Dnevnik Rokometašice iz norveškega Kristiansanda so tretjič zaporedoma osvojile evropsko ligo prvakinj. Zmagovalke zaključnih turnirjev v letih 2021 in 2022 so na letošnji finalni tekmi v Budimpešti premagale madžarski Ferencvaros z 28:24 (14:13).

