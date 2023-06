Dejan Verčič: Golobovi so preprosto skopirali Janšev trik Reporter Ob prvi obletnici vlade smo se pogovarjali z dr. Dejanom Verčičem, profesorjem in vodjo Centra za marketing in odnose z javnostmi na FDV, ter partnerjem in direktorjem za znanje v družbi Herman & partnerji d.o.o. Kakšna je prva asociacija eksperta za stra

Sorodno