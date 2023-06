Pravljica Ukrajinke v Parizu. Izločila Rusinjo, s katero se ni rokovala, slednja ji je dvignila palec. SiOL.net Znani so prve tri četrtfinalistke OP Francije v Parizu. To so Rusinja Anastazija Pavljučenkova, ki je po preobratu izločila Belgijko Elise Mertens, Čehinja Karolina Muchova je v dveh nizih strla odpor Rusinje Jeline Anavasjan, Ukrajinka Elina Svitolina pa je prekrižala načrte lanskoletni polfinalistki Rusinji Darji Kasatkini. Danes se bosta pomerili še Arina Sabalenka in Sloane Stephens.

