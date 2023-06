Moskva trdi, da so ruske preprečile obsežno ukrajinsko ofenzivo v Donecku RTV Slovenija Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ruske sile preprečile obsežno ukrajinsko ofenzivo v vzhodni regiji Doneck, in da je bilo pri tem ubitih 250 ukrajinskih vojakov. Kijev teh navedb še ni komentiral.

