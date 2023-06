(V ŽIVO) Robert Golob bo na Brdu pri Kranju z župani slovenskih občin topnews.si Predsednik vlade Robert Golob bo na Brdu pri Kranju gostil srečanje županj in županov slovenskih občin ter ministric in ministrov. Udeleženci bodo razpravljali o aktualnih zadevah, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob bo gostil srečanje županj in županov slovenskih občin ter ministric in ministrov Vlade Republike Slovenije. Udeleženci bodo […]...

