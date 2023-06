Red Bull Goni Pony: rekord pri ženskah in udeležbi! Za deveto dirko s kolesi pony na Vršič je zmanjkalo startnih mest ... SiOL.net Kar 1.600 tekmovalcev se je prijavilo na deveto izvedbo legendarne dirke s kolesi pony - iz Kranjske Gore na naš najvišji prelaz. Startno številko jih je na koncu prevzelo rekordnih 1.490, na vrhu pa sta bila najboljša dva - Martin Höck pri moških in Laura Šimenc pri ženskah. Laura ima tako v žepu že pet zmag na tem tekmovanju in tudi nov rekord, za Martina je bila to prva zmaga.

Sorodno



Omenjeni Avstrija

Kranjska Gora

Red Bull Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Samir Handanovič

Luka Mesec

Dominika Švarc Pipan