Jokić: Če ne bomo disciplinirani, bo to kratek finale 24ur.com V taboru Denver Nuggetsov niso skrivali razočaranja po porazu na drugi tekmi finala lige NBA, po kateri je izid v seriji v dvoboju z Miami Heatom izenačen na 1:1. Kot so izpostavili Nikola Jokić, Jamal Murray in druščina, je v ključnih trenutkih zatajila disciplina na obeh straneh košarkarskega parketa.

