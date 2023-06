Cene elektrike in plina v 1. četrtletju 2023 višje tako za gospodinjstva kot negospodinjstva Energetika.NET Povprečne cene zemeljskega plina in električne energije so bile v 1. četrtletju 2023 v primerjavi s četrtletjem prej višje tako za gospodinjske kot negospodinjske odjemalce, je sporočil Statistični urad RS (SURS).

