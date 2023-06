Preplah v Ameriki, nad letalo poslali lovca, ki je prebil zvočni zid Maribor24.si Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je sporočila, da je letalo cessna citation v nedeljo vzletelo iz Elizabethtowna v Tennesseeju proti letališču MacArthur na Long Islandu v državi New York. Nad newyorškim Long Islandom je letalo nenadoma obrnilo in letelo proti Washingtonu. Letalo se je hitro spuščalo Za zdaj ni jasno, zakaj se letalo ni odzivalo in je nato strmoglavilo. Letalo je letelo neposredno ...

