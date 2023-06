Prostovoljci civilne zaščite so danes zgodaj zjutraj posredovali v Červinjanu, kjer je zaradi močnega naliva voda poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Z električnimi črpalkami so jo izčrpali in odpravili posledice poplave. Prav tako so prostovoljci civilne zaščite danes zgodaj zjutraj posredovali v Villi Vicentini, kjer je voda poplavila podvoz. Odmašili so odtok in stanje uredili.