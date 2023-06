Objavljen razpis za nagrade in priznanja na področju socialnega varstva Vlada RS Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2023.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Tanja Fajon

Luka Mesec

Miha Kordiš