Na primorskih cestah se je zaradi prehitre vožnje zgodilo več hujših prometnih nesreč Primorske novice Nesreče, ki so se zgodile minuli konec tedna, potrjujejo, da so vozniki motorjev, mopedov in koles med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. V Brdih se je huje poškodoval 23-letni mopedist, na cesti od Neverk proti Divači pa italijanska kolesarka. Huda nesreča se je v soboto zgodila tudi na Pristavi.

