Za Slovence sta Hrvaška in Italija sveti Svet 24 Prebivalci Slovenije so lani opravili 5,3 milijona zasebnih potovanj, kar je sedem odstotkov več kot leto prej. Nekaj več kot polovico so jih po podatkih državnih statistikov opravili v tujini, največ na Hrvaškem. V Sloveniji je turist na zasebnem potovanju v povprečju ustvaril 2,7 prenočitve, zapravil pa 74 evrov na dan.





Sorodno