Inšpektorat lani izrekel za 2,75 milijona glob in vložil 33 kazenskih ovadb N1 Inšpektorat za delo je lani opravil 15.698 inšpekcijskih pregledov, ugotovil 14.351 kršitev, izdal 7.051 upravnih in prekrškovnih ukrepov in vložil 33 kazenskih ovadb. Skupaj je izrekel za 2,75 milijona evrov glob.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Samir Handanovič

Robert Koren

Luka Mesec