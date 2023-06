“Kupujmo stvari, ki jih bomo uporabljali pogosto in dlje časa” Primorske novice Prebivalec Slovenije v povprečju vsako leto ustvari približno pol tone komunalnih odpadkov, količine pa se po opozorilih Agencije RS za okolje (Arso) zaenkrat ne zmanjšujejo. “Da bi zmanjšali količino nastalih odpadkov, agencija poziva k premišljenemu nakupovanju. Kupujmo stvari, ki jih bomo uporabljali pogosto in dlje časa,” so podčrtali.

