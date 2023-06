Zaradi očitkov UKC ustavil naročilo za sedem diagnostičnih naprav 24ur.com V UKC Ljubljana so po pritožbi podjetja GH Holding ustavili postopek javnega naročila za sedem diagnostičnih naprav in bodo s postopkom pregleda prejetih ponudb nadaljevali po preučitvi revizijskega zahtevka. GH Holding v dopisu, UKC očita, da so razpisno dokumentacijo priredili tako, da ustreza le enemu ponudniku.

