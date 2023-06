Klakočar Zupančič: Ko so ljudje dostojno plačani, je korupcijskih tveganj manj N1 Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi je predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič predstavil ugotovitve letnega poročila. Ugotovila sta, da komisija dela dobro. Klakočar Zupančič je izpostavila izboljšanje na področju ignorance komisije s strani državnih organov in funkcionarjev. Šumi pa je delo komisije ocenil kot dobro, "za še bolj učinkovito delo pa so mog ...

