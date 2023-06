WHO bo na podlagi sistema covidnih potrdil EU-ja vzpostavil svetovno mrežo RTV Slovenija Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je na podlagi sistema digitalnih covidnih potrdil v Evropski uniji (EU DCC) vzpostavila sistem, ki bo olajšal svetovno mobilnost in zaščitil ljudi pred trenutnimi in prihodnjimi grožnjami za zdravje.

