Bomo zbrali 128 glasov? 'Največja ovira Slovenije politična razklanost' 24ur.com V palači Združenih narodov v New Yorku bodo članice generalne skupščine v torek odločale o tem, ali bo Slovenija dobila sedež v varnostnem svetu in tako ob boku svetovnih velesil sodelovala pri najpomembnejših odločitvah v letih 2024 in 2025.

Sorodno