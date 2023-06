Pred petimi leti so že dobili prvo tekmo, nato pa ... Sportal Ob drugi uri zjutraj bodo odigrali drugo finalno tekmo lige NHL. Vegas Golden Knights, ki so prvo po izvrstni zadnji tretjini dobili s 5:2, še drugič gostijo Florido Panthers. Pred petimi leti so že zmagali na prvi finalni tekmi, nato pa ...

