Na Borštnikovem srečanju tudi Novogoričani Primorske novice Z nizom gledaliških uprizoritev iz tujine in ostalimi dogodki spremljevalnega programa se je včeraj v Mariboru začel osrednji del 58. Borštnikovega srečanja. Trajalo bo vse do 18. junija, ko bodo dogajanje sklenili s podelitvijo festivalskih nagrad najboljšim lanskim slovenskim gledališkim produkcijam in Borštnikovega prstana Nataši Matjašec Rošker.

