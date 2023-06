'Kdor vidi zlorabo nad pacienti in je ne prijavi, je tudi sam v kazenskem postopku' 24ur.com Kaj se dogaja za zaprtimi vrati na Psihiatrični kliniki v Ljubljani? Po razkritju grozljivih pričevanj okrutnega in neusmiljenega ravnanja zaposlenih z bolniki vodstvo klinike zatrjuje, da nadzori nepravilnosti in nasilja niso zaznali. Ali se osebje res izživlja nad pacienti, ki že sicer spadajo med bolj ranljive skupine? In kaj, če kaj, ob tem dela ministrstvo za zdravje? Da do nasilja morda res...

